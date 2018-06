Viscon en MSD Animal Health gaan samenwerken bij-ovo vaccinatie

Vinovo in ’s Gravendeel en MSD Animal Health in Boxmeer gaan samenwerken bij het in-ovo vaccineren van pluimvee.

Beide bedrijven hebben woensdag een overeenkomst ondertekend tijdens de VIV. Door de samenwerking verwachten de bedrijven dat kuikens efficiënter en effectiever kunnen worden beschermd tegen besmettelijke pluimveeziekten.

Bas Smaal, general manager bij Viscon Hatchery Automation (links), en Taylor Barbosa, directeur Global Poultry Marketing bij MSD Animal Health (rechts), na de ondertekening van het samenwerkingsdocument. - Foto: Hans Bijleveld

Vinovo is een divisie van Viscon Hatchery Automation, gespecialiseerd in broederij automatisering en in-ovo vaccinatietechniek. MSD Animal Health is een divisie van het Amerikaanse Merck & Co en wereldwijd de grootste producent van pluimveevaccins. Het bedrijf heeft een combinatie vaccin waarvoor in-ovo toepassing in aanvraag is.

Toename van in-ovo vaccinatie

Bij het In-ovo vaccinatie worden embryo’s in het broedei op de 18e dag van het broedproces gevaccineerd. Beide bedrijven (voor)zien een toename van in-ovo vaccinatie. Vooralsnog vooral bij vleeskuikens.

Joep Bolwerk, pluimveedierenarts bij MSD, verwacht dat broederijen meer en meer het startpunt voor preventieve gezondheidszorg zullen worden. En dat in-ovo vaccinatie daarbij een belangrijker rol zal gaan spelen.