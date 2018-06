Nestlé wil in 2026 alleen nog traag groeiende kip

Nestlé wil in 2026 in zijn Europese producten alleen nog kippenvlees verwerken van langzamer groeiende vleeskuikenrassen.

Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern heeft zich gecommitteerd aan een set welzijnscriteria die verschillende Europese dierenrechtenorganisaties samen hebben opgesteld.

Trager groeiende vleeskuikens van het Hubbard-ras. - Foto: Diederik van der Laan

Een van die criteria is de overgang naar door de Britse dierenwelzijnsorganisatie RSPCA goedgekeurde rassen (waaronder verschillende Hubbards zoals de JA757 en de Ranger-lijn van Aviagen), vanwege een verhoogd dierenwelzijn. Daarnaast zijn er onder andere criteria als een maximale stalbezetting van 30kg/m², daglicht in de stallen, minimaal 2 meter aan verhoogde zitplekken en twee pikstenen per 1.000 dieren.

Meer grote voedingsconcerns doen mee

Tot en met 2026 wil Nestlé (’s werelds grootste voedingsconcern) gefaseerd naar deze nieuwe standaarden toewerken, heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het bedrijf verwerkt jaarlijks 10.000 ton kippenvlees in zijn producten voor de Europese markt, onder andere in merken Wagner en Maggi.

Nestlé is niet het enige grote Europese voedingsconcern dat zich aansluit bij het welzijnsprogramma ’European Broiler Ask’ van de 25 Europese dierenrechtenorganisaties (waaronder Compassion in World Farming). Het merk Knorr van Unilever sloot zich vorig jaar als eerste aan. Ook de grote Britse retailer Marks & Spencer (M&S) committeerde zich begin dit jaar aan het programma om al zijn producten die kippenvlees bevatten uiterlijk in 2026 aan de vastgestelde criteria te laten voldoen.