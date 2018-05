Saldi legkippenbedrijven 3 keer hoger dan 10-jarig gemiddelde

Een standaard legkippenbedrijf, met gemiddeld 50.000 scharrelhennen, heeft in het eerste kwartaal een saldo behaald van € 212.192.

Dit is bijna € 180.000 meer dan in de eerste 3 maanden van 2017 (€ 43.780) en bijna 3 keer zoveel als de € 73.631 die gemiddeld in het eerste kwartaal in de afgelopen 10 jaar werd behaald. Dit blijkt uit cijfers die Wageningen Economic Research elke 2 maanden berekent voor alle agrarische sectoren.

Saldo vleeskuikenbedrijf ook omhoog

Ook het saldo van een standaard vleeskippenbedrijf, met gemiddeld 100.000 vleeskuikens (wat overeenkomt met bijna 120.000 opgehokte vleeskuikens per ronde), behaalde een in het eerste kwartaal een beter saldo (€ 64.134) dan in dezelfde periode van 2017 (€ 39.189) en dan gemiddeld in de eerste 3 maanden in de afgelopen 10 jaren (€ 53.763).

Hoge eierprijzen vanwege fipronil-affaire

Het hoge saldo bij leghennen is vooral het gevolg van hogere eieropbrengsten door een hogere eierprijs als gevolg van de fipronil-affaire. Die heeft geleid tot een lager aanbod. Door fipronil zijn veel kippenstallen lang geblokkeerd geweest, een aantal zelfs in april nog steeds.

Het zijn dan ook vooral de bedrijven die niet door fipronil zijn getroffen die van de hoge eierprijzen profiteren, tenzij ze gebonden zijn aan vaste contract-eierprijzen.

Het saldo bij vleeskuikens, dat sinds november boven het langjarig gemiddelde ligt, is het gevolg van hogere opbrengsten en lagere voerkosten.