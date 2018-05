Niet meer ESBL bij vleeseters, wel na reizen

Vleeseters lopen niet meer risico om ESBL-drager te zijn dan vegetariërs. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in zijn Vegastudie.

Het instituut onderzocht of ESBL-producerende bacteriën (die ervoor zorgen dat bij een infectie verschillende typen antibiotica niet meer werken) in een andere mate voorkomen bij mensen die meer dan driemaal in de week vlees eten ten opzichte van vegetariërs. De onderzoekers wilden kijken of vegetariërs minder vaak ESBL-drager zouden zijn omdat vlees eten is gesuggereerd als belangrijke risicofactor. Dat blijkt niet het geval te zijn.

Sterker nog, in eerste instantie leek het er zelfs op dat vegetariërs meer risico liepen om ESBL-drager te zijn, maar dat verschil viel weg na correctie voor risicofactoren, waaronder het seizoen. Een groot deel van de vegetariërs nam in de herfst deel aan de studie, na de zomermaanden, waarin meer ESBL-dragerschap wordt waargenomen.

Andere risicofactoren

De onderzoekers signaleerden wel andere risicofactoren. Mensen die in de laatste 6 maanden voorafgaande aan de monstername hadden gereisd naar Afrika, Midden- of Zuid-Amerika, Azië of Zuid-Oost-Europa droegen wel vaker ESBL’s bij zich. Dat gold ook voor mensen die zelden of nooit hun handen wasten voordat zij voedsel bereidden.

1.641 mensen deden mee aan het onderzoek. De Vegastudie is onderdeel van een grote reeks aan onderzoeken die zijn gedaan naar het voorkomen van ESBL‘s. De wetenschappers van dat onderzoeksconsortium concludeerden 2 maanden geleden al dat de bijdrage van de veehouderij aan ESBL-overdracht relatief klein is, anders dan eerder werd aangenomen, doordat met name bij vleeskuikens en op kippenvlees hoge percentages ESBL worden gevonden. Bij vee blijken echter veelal heel andere ESBL-types voor te komen dan bij mensen.