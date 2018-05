Doehetzelfkip kan door de beugel

Dat schrijft minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van Kamervragen.

De zogenoemde Doehetzelfkip en het broedmachinepakket voor scholen kunnen bijdragen aan de bewustwording van consumenten en leerlingen. Dat schrijft minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van Kamervragen van Femke-Merel Arissen (Partij voor de Dieren).

De minister van landbouw zegt het belangrijk te vinden dat de doehetzelfkip en het broedmachinepakket met gedetailleerde informatie en begeleiding aan scholen en particulieren worden geleverd. De minister keurt het af als winkeliers, uitsluitend met het oog op de paasdagen, kuikens te koop aanbieden.

Slachter moet vakbekwaam zijn

De minister geeft aan dat slachten van kippen door particulieren is geregeld in het Besluit Houders van Dieren, waarin is geregeld dat degene die een dier slacht daarvoor voldoende vakbekwaam moet zijn. Een dier moet altijd bedwelmd worden voordat het wordt geslacht.

Vanaf volgend jaar moeten alle bedrijven waar dieren worden verkocht (dierenwinkels, tuincentra) voldoende gekwalificeerd personeel hebben. Personeel dat de dagelijkse leiding heeft in een dierenwinkel of over de verkoop van dieren moet een bewijs van vakbekwaamheid hebben.