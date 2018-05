Bacteriën op voedsel overleven chloorbad

Voedsel wassen met chloor blijkt niet zo effectief als gedacht. Britse wetenschappers van de universiteit van Southampton ontdekten dat salmonella- en listeria-bacteriën niet gedood worden in een chloorbad.

Door stress komen de bacteriën in een stand waarin zij niet langer vermenigvuldigen en niet meer te vinden zijn in de gangbaar gebruikte laboratoriumtesten, maar wel degelijk overleven en mogelijk ziekte kunnen veroorzaken.

Professor Bill Keevil, hoofdauteur van het onderzoek en hoofd van de afdeling microbiologie van de universiteit, verwacht dat het onderzoek impact heeft op nieuwe handelsverdragen. “Wanneer landen willen dat Groot-Brittannië hun chlorine-behandelde producten importeert, toont dit onderzoek dat die producten wel eens niet veilig kunnen zijn omdat de gebruikte reinigingsmethode bacteriële ziekteverwekkers niet doodt.”

Kipkarkassen met chloor gereinigd

Keevil wijst als voorbeeld op met chloor gewassen kippenvlees. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk kipkarkassen te reinigen met een chlooroplossing. Chloor wordt echter ook gebruikt bij het wassen van groenten als spinazie en sla, producten die in tegenstelling tot kippenvlees niet (altijd) verhit worden voor consumptie.