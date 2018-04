CBS wijst naar kip bij toename fijn stof

Volgens CBS-cijfers daalt in vrijwel alle economische sectoren de uitstoot van fijn stof, behalve in de landbouw.

In de landbouw steeg de fijnstofuitstoot in de periode van 2010 tot en met 2016 met 3%, tot 7 miljoen kilo in 2016. De vrijloopkippen zijn volgens het CBS veroorzaker van al dat stof.

Scharrelhouderij

Het CBS schrijft dat in andere landbouwtakken dan de pluimveesector de emissie wél daalt.

LTO-pluimveevoorman Eric Hubers spreekt van een paradox. De maatschappij verlangde meer dierenwelzijn van de pluimveesector. Het gevolg van deze keuze is meer fijn stof, betoogt Hubers. Volgens hem is de gestegen fijnstofuitstoot niet het gevolg van de vrije-uitloopkippen alleen, maar van de scharrelhouderij als geheel. De emissie van fijn stof is bij scharrelhuisvesting en vrije-uitloop vrijwel gelijk, meent de LTO-voorzitter.

‘Realistisch dat binnen 10 jaar de emissie weer op het niveau zit ten tijde van de legbatterij’

Emissie op niveau legbatterij

Desondanks pleit Hubers voor verlaging van de fijnstofemissie door de pluimveesector. Het lijkt hem realistisch dat binnen 10 jaar de emissie weer op het niveau zit ten tijde van de legbatterij. Bij kooihuisvesting is de emissie 5 gram fijn stof per kip per jaar en bij scharrelsystemen is dat 85 gram. Hij is voorstander van aanpak bij de bron. Dan hebben de pluimveehouder en de kippen ook baat bij de maatregelen.

Mestdroogtunnels

Hubers ziet een reductie zitten. Volgens hem start de pluimveehouderij niet bij nul. Er zijn al technieken in gebruik om de fijnstofemissie te verlagen, zoals de strooiselschuiven en mestdroogtunnels. Ook loopt er veel onderzoek. Hij pleit voor een meettechniek om per bedrijf de emissie van fijn stof te monitoren.