EU-prognose: kipproductie groeit 2,3% in 2019

De Europese Unie verwacht in 2019 2,3% meer kippenvlees (van vleeskuikens) dan in 2018 te gaan produceren.

Dat staat in een prognose van de productie per lidstaat van een expertgroep van de Europese Commissie.

Polen aanjager van groei

Dit jaar neemt de productie volgens diezelfde prognose met 2,5% toe ten opzichte van 2017. Aanjager van de groei blijft Polen, dit jaar goed voor bijna 17% van de totale EU-productie van kippenvlees (2.156.000 ton). Dit jaar produceert het land 4,9% meer kip ten opzichte van een jaar geleden, volgend jaar wordt opnieuw 5% groei verwacht. Van de 7 landen die samen goed zijn voor driekwart van de EU-kippenvleesproductie (Polen, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland en Italië), verwachten de Commissie-experts dat alleen in Nederland de productie zowel dit jaar als volgend jaar stabiel blijft, op 1.100.000 ton.

Ook groei bij Frankrijk en Spanje

Naast Polen zit de groei bij Frankrijk en Spanje. In Frankrijk groeit de productie dit jaar met 5% (naar 1.221.000 ton), en is de prognose voor 2019 eveneens 5% groei. In Spanje groeit de productie dit jaar met 4% (naar 1.300.000 ton), en is de prognose voor 2019 3,1% groei.

In Duitsland is er wel groei maar blijft deze relatief beperkt, 0,7% in 2018 en een prognose van 0,8% voor 2019. Italië is de enige van de 7 waar de productie dit jaar daalde (met 2% naar 1.013.000 ton). Voor volgend jaar is de prognose een toename van de productie van 3,7%.

Groei totale pluimveevleesproductie 2,1%

Volgens de EU-prognose zal de totale pluimveevleesproductie in 2019 iets lichter groeien, met 2,1%. De groei van de kalkoenvleesproductie is beperkter dan die van kip (met 0,8% in 2019 ten opzichte van 2018) net als die van eend (met een verwachte 0,3% groei).