EU-eierimport bijna verdubbeld, export 2% kleiner

De import van eieren en eiproducten was in de eerste 8 maanden met 20.698 ton bijna het dubbele (+82%) van de invoer in dezelfde periode in 2017. In die maanden nam de eierexport met 2,3% tot 140.109 ton af. Dit blijkt uit de jongste cijfers van de Europese Commissie.

De groei van de import is bijna volledig op het conto van Oekraïne te schrijven. De 10.147 ton eieren uit dit land, goed voor 49% van de totale EU-import, is 9.691 ton meer dan vorig en 71% meer dan in 2016 tot en met augustus. Dat Oekraïne voorjaar 2017 kampte met een AI-uitbraak verklaart mogelijk de geringe import. Die trok overigens nog flink aan, tot zo’n 3.000 ton over heel 2017, mede als gevolg van de kleinere productie en het hoge prijsniveau in de EU als gevolg van de fipronil. Voorjaar 2018 waren de goedkope eieren uit Oekraïne geliefd door het hoge prijspeil in de EU. Als herkomstlanden volgen de VS met 5.423 ton (26,2% van de EU-import) en Argentinië (1.842 ton; 8,9%). Bij de eierexport voert Japan als vanouds de lijst aan met 38.826 ton, 27,7% van de totale EU-uitvoer. Zwitserland, gewoontegetrouw de tweede bestemming, nam 26.333 ton af (18,8% van de EU-export). De export naar Israël verdubbelde ruim tot 15.559 ton (11,1% van de totale EU-export). De Verenigde Arabische Emiraten, vorig jaar de derde exportbestemming (aandeel 7,5%), worden nu niet meer apart als exportbestemming in het EU-overzicht vermeld.