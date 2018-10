BMC Moerdijk hervat verwerking fipronil-mest

Biomassacentrale BMC Moerdijk gaat weer pluimveemest met een te hoog gehalte fipronil verwerken.

Dit maakte de pluimveemestverbrandingscentrale eind vorige week bekend. Door de hoge temperatuur tijdens het verbrandingsproces in de centrale wordt de fipronil gegarandeerd afgebroken.

Pluimveehouder draait op transportkosten

BMC brengt voor de verwerking bij pluimveehouders die geen contract met BMC hebben, € 80 per ton (excl. 21% btw) in rekening. Voor anderen geldt de normale contractprijs. De pluimveehouder draait ook op voor de transportkosten. De mest moet minimaal 55% droge stof bevatten en vrij zijn van ‘mestvreemde’ delen. Fipronilmest aanmelden voor verwerking door BMC Moerdijk kan via Orgafert BV in Best. Zij coördineren de aanvoer. Aanmelden kan tot 26 oktober.

BMC heeft in 2017 al 25.000 ton fipronilmest verwerkt. In mei werd de energiecentrale stilgelegd vanwege gepland groot onderhoud. Begin augustus is de centrale weer opgestart.

BMC heeft ook nog een aanzienlijke voorraad pluimveemest

Minder electriciteit

De prijs die BMC vorig jaar rekende was € 25 per ton. Over het huidige verwerkingstarief zegt algemeen directeur Kees de Regt: “De energie-inhoud van de door de pluimveehouders opgeslagen fipronil-mest is afgenomen, waardoor we er minder elektriciteit mee kunnen produceren. Ook zijn de omstandigheden op de pluimveemestmarkt sterk gewijzigd, waardoor de afzet van reeds gecontracteerde pluimveemest naar elders voor ons duurder is.” Daarnaast heeft BMC zelf, doordat de centrale heeft stilgelegen, ook nog een aanzienlijke voorraad pluimveemest. Dit betekent extra kosten en risico’s voor BMC”, aldus De Regt. ”Ik begrijp heel goed dat het niet fijn is om dat te horen. Tegelijkertijd is het zo dat ons tarief aan de ondergrens zit van wat andere verwerkers tot nu toe in rekening hebben gebracht.”

Centraal homogeniseren

Hoeveel fipronil-mest er nog bij pluimveebedrijven aanwezig is, is niet precies bekend. De laatste cijfers zijn van een inventarisatie in januari. Toen zou het gaan om zo’n 11.000 ton, waarvan pakweg 9.000 ton met minder dan 30 microgram fipronil per kilo en ongeveer 2.000 ton meer dan 30 microgram. Dit onderscheid was van belang in verband met de mogelijkheid om fipronil-mest centraal op te mengen met ‘schone’ pluimveemest. Centraal homogeniseren bleek begin juli toch geen optie, mede doordat er geen verwerker was die dit wilde uitvoeren en er geen afzet voor de gehomogeniseerde mest was.