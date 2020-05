Met sideshift én camera nog preciezer schoffelen

Het merk Garford komt met een (tussen)bok mét sideshift die je tussen de trekker en het werktuig hangt. Doel: nog preciezer schoffelen dan op gps.

Het apparaat heet ‘Garford Side Shift’ en het is feitelijk een tussenframe tussen de trekker en de machine waarbij de machine veelal een schoffelmachine is.

Dat deze machine een ‘sideshift’ heeft, waarbij de machine 15 of 25 centimeter naar links én rechts kan bewegen, is niet bijzonder.

Wat de machine wel bijzonder maakt, is dat deze in combinatie met camerabesturing héél precies kan werken. Importeur Homburg belooft een nauwkeurigheid van 1 centimeter, oftewel dat je tot 1 centimeter afstand van de plant kan schoffelen.

Volgens de importeur van deze Garford machine-is dat nauwkeuriger dan schoffelen op rtk-gps, waarmee een nauwkeurigheid van 2,5 à 3 centimeter (afstand tot de plant) haalbaar is.

Garford Side Shift: vanaf € 30.000

Garford levert drie typen van deze machine, de SD30, de HD50 en de XHD50. Op volgorde van deze drie typen bedraagt de maximale werkbreedte van de schoffel 4,5, 9 of 12 meter.

De sideshift-bok is met diverse opties leverbaar, waaronder een zogenoemde stabilisatiedisc om de sideshift heel stabiel en getrouw tussen de rijen te laten bewegen; dat is met name gewenst bij hogere rijsnelheden.

Het type HD50 heeft een brutoprijs van € 35.250, de kleinere SD30 kost € 30.900.