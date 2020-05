Kramer verreikers met Stage-5 motoren en nieuwe cabine

De Duitse machinefabrikant Kramer vernieuwt zijn verreikers, Belangrijkste wijziging zijn de Stage 5-motoren.

Kramer past drie verschillende motorblokken toe in de vernieuwe verreikers. In het kleine model (de KT267) bouwt Kramer een 75 pk sterke, 2.5 liter grote Kohler-motor in. Die is uitgerust met een dieseloxidatiekatalysator (DOC) en een dieselpartikelfilter (DPF).

Deutz-motor

De meeste modellen (van de KT356 tot de KT429) hebben onder de motorkap een 134 pk sterke en 3.6 liter grote Deutz-motor met DOC, SCR en DPF. De twee zware modellen (KT 557 en KT559) die 5,5 ton mogen tillen, hebben een grotere 4.1 liter Deutz-motor.

De Kramer-verreikers zijn sinds 2018 te koop via het John Deere-dealernetwerk, vanwege een nieuwe samenwerking met John Deere. De machine worden verkocht in de groen-grijze Kramer-kleurstelling. - Foto: Alexander Ehhalt

Nieuwe hondengang-functie

Ook nieuw is een handmatige hondengang-rijfunctie. Dat is een vierde stuurmogelijkheid, naast voorwielsturing, vierwielbesturing en gewone hondengang. Deze handmatige functie is bedoeld voor bijvoorbeeld het vastrijden van een rijkuil. Hierbij blokkeert de stuurhoek van de achteras, en kun je met de vooras nog vrij sturen. Zodoende is het mogelijk om in hondengang te rijden en ook te manoeuvreren.

Nieuw is deze vierde stuurmogelijkheid. Dit is een handmatige hondengang-functie. Hierbij blokkeert de stuurhoek van de achteras, maar kun je de vooras nog vrij bewegen. - Foto: Kramer

Cabine-update

Ook deed Kramer enkele aanpassingen aan de cabine. Zo is er voortaan keus (bij de KT306 en KT407) voor een hoge cabine met veel zicht rondom (2,49 meter hoog), of juist een lagere voor lage doorgangen (dik 15 centimeter lager). Ook is er voortaan een uitsparing in de cabinevloer bij de trap, wat de instap zou vergemakkelijken. En Kramer bouwt voortaan een daadwerkelijke trap met twee treden.

Voortaan heeft de cabine een kleine uitsparing en echte trap. Beiden zouden de instap naar de cabine vergemakkelijken. - Foto: Kramer

Tot slot zegt Kramer het geluidsniveau te hebben teruggebracht naar 72 dB(A). Verder biedt het voortaan meer bandenopties. 50 cm brede banden zijn nu leverbaar op de KT306 en KT407. Bij de grotere modellen (KT457 tot KT559) is er keus uit 46, 50 of 54 cm brede Michelin Bibload-banden.