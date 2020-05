Fors meer trekkers verkocht in maart

In maart werden fors meer trekkers verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. In 2019 ging het om 254 trekkers, tegenover 324 in 2020. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Fedecom.

In het eerste kwartaal van dit jaar komt het aantal wel lager uit in vergelijking met vorig jaar: 618 tegenover 675. Daarmee lopen de verkopen in 2020 achter op alle andere jaren sinds 2015. Goede start voor Fendt Met een jaar vertraging maakt Fedecom ook de verkoopcijfers per merk bekend. Daaruit blijkt dat vooral Fendt een goede start maakte vorig jaar. Er werden 144 trekkers verkocht. Op enige afstand volgen John Deere met 114 trekkers, New Holland met 103 stuks en Massey Ferguson met 93 stuks.