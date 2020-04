Sima eenmalig terug naar voorjaar 2021

De landbouw- en machineshow in Parijs, de Sima, verplaatst haar datum opnieuw van de bedoelde november 2021 naar februari 2021.

De Parijse Sima zal in 2021 plaatsvinden van zondag 21 februari tot en met donderdag 25 februari. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten in 2019, waarin de organisatie van de Sima bekend maakte dat de beurs zou gaan plaatsvinden in november 2020. Daarover is en was veel te doen, omdat die datum gelijk viel met de tweede grootste machineshow in Europa, de Italiaanse Eima in Bologna.

Coronavirus

De organisatie zegt voorgaande keuze te moeten maken als gevolg van de huidige coronacrises. Ook onder druk van vele standhouders zou de keuze gemaakt worden. De organisatie zegt deze verplaatsing naar de maand februari, wat feitelijk de originele datum is van de Sima, nu éénmalig te doen. De Sima erna zal weer gewoon plaatsvinden van zondag 6 tot en met donderdag 10 november 2022. En dus weer tegelijk plaatsvinden met de Italiaanse Eima in Bologna.