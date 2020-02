Kubota toont tweede generatie M6 op Fima-beurs

Het Japanse trekkermerk Kubota presenteert de nieuwe M6002-serie op de Spaanse landbouwbeurs Fima.

Kubota vernieuwt de M6001-serie, en introduceert daarmee de M6002. Die nieuwe serie bestaat voortaan uit drie modellen: de M6122, M6132 en M6142 met respectievelijk 121, 131 en 141 pk motorvermogen. Bij transportwerk komt er een ‘boost’ van 20 pk vrij.

Er ligt een 6.1 liter Kubota-viercilindermotor in, die voldoet aan de Stage 5-emissienorm. De trekker neemt 230 liter diesel mee. Het vervangingsinterval van het dieselpartikelfilter is vergroot van 3.000 tot 6.000 uur.

Lees verder onder de foto

Kubota plaatst de nieuwe M6-serie tussen de compacte M5 en luxe M7-trekkers. - Foto's: AGRO TÉCNICA

Nieuwe transmissie met acht versnellingen

Kubota bouwt een nieuwe transmissie in de trekker, een achttrapspowershiftbak. Daarmee ontkoppelt de trekker automatisch bij het doordrukken van het rempedaal, en koppelt automatisch weer bij het wegrijden. De transmissie schakelt eventueel automatisch, en rijdt 40 kilometer per uur bij 1.640 motortoeren.

Multifunctionele rijhendel

Er is een multifunctionele rijhendel in de vernieuwde cabine (mét zonnedak) waarmee je schakelt, en verder zijn daarop knoppen te vinden voor motortoerentalgeheugenstanden, hefinrichting, enozovoort. Standaard zijn er tien ledwerklampen en optioneel nog zes meer. Die cabine is overigens mechanisch geveerd.

Lees verder onder de foto

De M6002 is qua grootte vergelijkbaar met de MGXIII-serie, maar past qua uiterlijk goed bij de M7-serie. De MGXIII blijft gewoon in productie.

Voorwielen versnellen bij bepaalde stuurhoek

Verder is er Bi-Speed, waarbij de voorwielen versnellen bij een bepaalde stuurhoek om sneller de bocht te draaien. Kubota rust de trekkers uit met een CCLS-hydrauliekpomp die 115 liter olie per minuut verpompt. De hef tilt 7.000 kg. Optioneel is er een 7-inch Isobus K-Monitor-bedieningsscherm. Standaard zijn er vier aftakassnelheden beschikbaar: 540, 540E, 1.000 en 1.000E.

Kubota verwacht de M6002 in de tweede helft van 2020 te kunnen leveren. De eerste generatie, de M6001, werd overigens óók op de FIMA in Spanje gepresenteerd in 2018.