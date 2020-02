Kniktrekkers Case IH krijgen nieuwe cabine

Case IH geeft de Steiger-kniktrekkers een update: nieuwe software en een nieuwe cabine.

De nieuwe Steiger-kniktrekkers krijgen de naamgeving AFS Connect Steiger. Die naamgeving duidt op de mogelijkheden tot connectiviteit met bedrijfsmanagementsystemen, het op afstand uitlezen van machinedata en een nieuw scherm (AFS Pro 1200). Het gaat dus om een nieuwe cabine en software. In de mechanica zijn er geen wijzigingen. De nieuwe naamgeving introduceerde machinefabrikant Case IH februari vorig jaarook op de Magnum-trekkerserie. Ook die serie kreeg hetzelfde cabine-interieur.

Nieuwe armleuning

In de vernieuwde cabine valt vooral de nieuwe armleuning op, die bekend is van de Magnum-serie. De armleuning lijkt in de basis op de oude, maar is compacter en heeft alle functies mooi gegroepeerd bij elkaar staan. De rijhendel is eveneens helemaal op de schop gegaan en je kunt meer functies met je duim bedienen, waaronder enkele vrij programmeerbare functietoetsen. De grote draaiknoppen tussen armsteun en rijhendel zijn voor de hefinrichting (knop rechts, zie foto hieronder). De linkerknop is een navigeerknop, zoals we die kennen van moderne auto’s. Je navigeert ermee door de menu’s van de eveneens vernieuwde 12 inch touchscreen-terminal, de zogenoemde AFS Pro 1200. Wat bleef zijn de typische dubbele handgasschuifjes om het motortoerental in te stellen en te begrenzen.

In de vernieuwde cabine valt vooral de nieuwe armleuning op, die bekend is van de Magnum-serie. - Foto's: Case IH

Service op afstand

Verder paste Case IH de klimaatregeling aan: verwarming, ventilatie en airco. Er zijn nu 29 stekkercontacten beschikbaar in de cabine. Een lederen stoel met ventilatie is standaard.

Met de AFS Connect Steiger is het mogelijk dat de dealer op afstand meekijkt in het trekkerscherm, om bijvoorbeeld de chauffeur telefonisch te helpen of een probleem te bekijken. En de dealer kan ook op afstand de software updaten, diagnose stellen en onderhoud monitoren.

Tot 620 pk

De Steiger-kniktrekkers zijn leverbaar als Quadtrac (4 grote rupsen), Rowtrac (4 smalle rupsen) en als een wielvariant met motorvermogens van 370 tot 620 pk. Er is een powershifttransmissie, en traploze transmissie tot het model ‘540’.