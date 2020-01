Landini presenteert nieuwe trekker op Fieragricola

Trekkerfabrikant Landini presenteert een nieuw trekkermodel op de Italiaanse mechanisatiebeurs Fieragricola.

De Italiaanse trekkerbouwer Argo Tractors, fabrikant van de merken McCormick en Landini, presenteert een nieuwe Landini-trekker op de Fieragricola-beurs in Verona, Italië.

Schonere Fase 5-motor

De zwaarste serie van Landini – de 7-serie tot 225 pk – schaalt op naar een schonere Fase 5-motor, en tegelijk vernieuwt Argo Tractors de hele trekker. Dit is de blauwe tegenhanger van de eerder gepresenteerde McCormick X7.624. Dat betekent dat de trekkers technische gelijkenissen hebben. Al is de McCormick leverbaar met een traploze transmissie, en de Landini-variant (vooralsnog) niet.

Schonere diesel

Landini’s nieuwe topmodel draagt de typeaanduiding 7-230 Robo-Six. Wat duidt op de 7-serie, grofweg 230 pk motorvermogen, en de zestraps-powershifttransmissie. Landini bouwt een FPT-motor in de trekker die voldoet aan de huidige Fase 5-emissienorm, en dat is een 6.7 liter motorblok met een dieseloxidatiekatalysator en SCR-techniek (Ad-blue).

Lees verder onder de foto

Presentatie van de nieuwe trekker, vandaag op de Fieragricola in Italië. Beeld van het Italiaanse vakblad Trattori. - Foto: Trattori

De 7-serie krijgt tegelijkertijd een nieuw design, met onder andere een nieuwe motorkap. Nu zijn er ook 20 ledlampen te vinden in de trekker en aan de dakrand. Nieuw is ook het drukknopje naast het stuur waarmee de stuurverstelling elektrisch wordt ondersteund, iets wat ook de laatste McCormick kreeg.

Landini biedt 2 uitvoeringen

Landini biedt de trekker in 2 uitvoeringen aan: de luxe uitgevoerde ‘Dynamic’ en de ‘Active’, die dezelfde motor en transmissi heeft, maar verder sober is uitgevoerd. Die Dynamic-trekker verpompt bijvoorbeeld 123 liter hydrauliekolie per minuut via een CCLS-pomp (waarbij 160 l/min optie is) met maximaal 8 elektrische ventielen. De Active daarentegen verpompt dan wel ook 123 liter olie per minuut, maar heeft mechanische ventielen.

Lees verder onder de foto

Landini ontwierp een nieuwe motorkap voor de nieuwe 7-serie.

Eazysteer optioneel

Ook de 12-inch terminal kreeg een update, en nu zouden er nieuwe menu’s te vinden zijn, voor onder andere configuraties. Ook kunnen hier camerabeelden worden getoond. De Landini is optioneel voorzien van een Eazysteer-systeem, wat ervoor zorgt dat het stuur sneller reageert op het aantal stuuromwentelingen, waardoor sneller gedraaid wordt op de kopakker. Er is keus uit mechanische cabinevering of elektrisch-hydraulische, semi-actieve cabinevering waarvan de stugheid is aan te passen via een schermmenu.