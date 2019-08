Tobroco-Giant vernieuwt 8 wielladers vanwege emissienorm

Machinefabrikant Tobroco-Giant uit Oisterwijk (N.-Br.) introduceert 8 nieuwe wielladers die aan de nieuwe emissienormen voldoen.

Nog tot eind dit jaar bouwt Tobroco-Giant de ‘337’- en ‘452’-wielladers. De ingekochte voorraad motoren moet dan voor 1 januari ingebouwd zijn. Dan stapt de Brabantse fabrikant verplicht over op schonere fase 5-motoren, en komt daarvoor dus met nieuwe modellen wielladers.

2 modellen gaan eind dit jaar uit productie: de 337 (2.1 ton en 33 pk) en de 452 (2.4 ton en 45 pk). Daar komen eerst 2 modellen voor terug (G2200 en G2500) en ondertussen wordt gewerkt aan een nieuwe G2700.

Minder motorvermogen

Bijzonder is dat de G2200 en G2500 beide een Kubota-motor krijgen met 26 pk. Dat is 7 pk minder, of zelfs 19 pk minder ten opzichte van de plaatsmakende ‘452’. De reden hiervoor is dat motoren tot 26 pk soepelere regels kennen rondom emissie-uitstoot. Zodoende kan Tobroco-Giant fase 5-motoren inbouwen zonder dure uitlaatgasbehandelingssystemen. Daarbij bouwt motorenleverancier Kubota op dit moment nog geen motoren tussen de 26 en 50 pk. Het prijsverschil zou te groot worden.

Zowel de G2200 als de G2500 hebben een 26 pk sterke Kubota-motor. Om het 'verlies' in vermogen ten opzichte van de huidige modellen die uit productie gaan te compenseren, past de fabrikant de overbrenging en de assen aan. - Foto: Tobroco-Giant

8-tons planetaire assen

Om het ‘verlies’ in motorvermogen van de 452 naar de nieuwe G2500 te compenseren, bouwt Tobroco-Giant er nu zwaardere 8-tons planetaire assen onder en past de overbrenging aan. De G2500 wordt standaard uitgevoerd als Heavy Duty en krijgt 2 versnellingen. Daardoor neemt de trekkracht volgens de fabrikant nauwelijks af. Gevolg is wel dat de G2500 maximaal 20 km/u rijdt in plaats van 25 km/u.

De lichtere G2200 krijgt standaard 6-tons assen en kan -als Heavy Duty-uitvoering- ook worden gezet op 8-tons assen. De G2200 HD (PLUS) rijdt dan 20 km/u, tegen de 18 km/h van de huidige ‘337’. De G2200 is vanaf oktober leverbaar met zowel een 26 pk-dieselmotor als met een accu. Giant-Tobroco bouwt dit jaar 40 elektrische G2200E-wielladers.

De G2200 is er overigens als standaard model, HD, HD PLUS, X-TRA, X-TRA HD, én X-TRA HD PLUS. Waarbij vooral kieplasten, hefhoogtes, en assen verschillen. De G2500 HD is er als standaard én X-TRA uitvoering.

Een stap groter

Achter de schermen werkt de fabrikant aan een G2700-model, die komt eind dit jaar op de markt. Die gaat 2,7 ton wegen en krijgt een 50 pk sterke motor. Die moet straks wel worden uitgerust met dieseloxidatiekatalysator (DOC) en dieselpartikelfilter (DPF).