Tjalma demonstreert nieuwe telescopische achterlader

Mechanisatiebedrijf en machinefabrikant Tjalma uit Oldekerk (Gr.) vernieuwt de achterlader en demonstreerde deze op de Twintrac Opstapdag, georganiseerd door Valtra-dealer Offringa.

Tjalma heeft de achterlader opnieuw ontworpen en demonstreerde deze op een demoavond georganiseerd door Valtra-dealer Offringa. De achterlader hangt aan een Valtra T-serie met Twintrac-omkeerinrichting. Hierbij draait de stoel in de cabine om en werkt de chauffeur dus andersom. Voor dit soort trekkers is de Tjalma-achterlader bedoeld.

Tjalma demonstreerde de nieuwe achterlader op een demoavond in Heemserveen (Ov.). Valtra-dealer Offringa organiseerde hier een demonstratieavond om de mogelijkheden van het optionele Twintrac-omkeerinrichtingsysteem te showen. - Foto's: Bob Karsten

Tillen met grote achterwielen

De achterlader is een alternatief voor een voorlader, verreiker, shovel of offroad-heftruck. De voordelen ten opzichte van een voorlader: deze tilt wat dichterbij (zo’n 2 meter vanuit het hart van de achteras) en draagt het gewicht op de grote achterbanden (710/70 R38 in dit geval) in plaats van op de kleinere voorwielen. Daarbij wordt de geveerde, schommelde vooras niet belast, maar wordt er juist getild op de degelijke, starre achteras. Tot slot stuurt de combinatie met de ‘achterwielen’, net als een heftruck dat doet. Dat maakt de combinatie wendbaarder, dan een voorladertrekker.

Deze kettingen zorgen dat de achterlader stabiel in de hefinrichting blijft hangen. De cilinders trekken met 80 bar de kettingen strak en zo blijft de achterlader stabiel rechtop staan.

Nadeel is wel, dat een omkeerinrichting nodig is. En dat is slechts op een beperkt aantal trekkermerken en -modellen af fabriek leverbaar. Valtra kan dat en levert optioneel een omkeerinrichting op de N-, T- en zware S-series. De bruto meerprijs hiervan is € 5.854 voor de N- en T-serie, dat is inclusief een ‘Quick Steer’-snelstuurfunctie voor op de kopakker. Bij een zware S-serie kost dit bruto € 6.467. Achteraf zo’n Twintrac-systeem opbouwen is moeilijk, maar wel mogelijk, laat Valtra-dealer Offringa weten.

Met de telescopische arm reikt de achterlader 4 meter hoog. Die optie kost bruto € 5.000, en zonder die optie reikt de lader alsnog ruim drie meter hoog. Doordat er geen trekkerneus onder steekt, zoals bij een voorlader, kun je kort op een mengwagen en dergelijke rijden.

Met telescopische arm

Tjalma heeft de achterlader opnieuw ontworpen. Nieuw is dat deze nu optioneel een telescopische arm heeft, waardoor deze tot 4 meter hoog reikt. Die optie kost ongeveer € 5.000 bruto. Zonder telescopische arm reikt de lader ruim 3 meter hoog. De bak heeft een behoorlijke uitkiephoek en een voermengwagen laden zou daarom prima gaan.

Volgens Tjalma tilt de machine 3.500 kg. De grote achterwielen tillen het gewicht, en niet de kleinere voorwielen.

Ook nieuw is dat de lader nu 1 arm heeft, in plaats van 2. Voordeel hiervan, is dat deze nu tussen de achterspatborden past en dus korter op de trekker wordt gebouwd.

De achterlader tilt 3.500 kg tot 4 meter hoogte en weegt van zichzelf 1.405 kg. Er is een hydraulische parallel geleiding en een derde functie aanwezig, en eventueel een trekhaak om een balenwagen mee te trekken. De T35U-achterlader kost bruto € 19.500, dat is mét telescopische arm.