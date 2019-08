Abemec nu Dewulf-dealer in Zuidoost-Nederland

Nu Abemec Dewulf-dealer is geworden, is fabrikant Dewulf 10 dealervestigingen in Zuidoost-Nederland rijker.

Dewulf, fabrikant van aardappelpootmachines, -rooimachines, klembandrooiers, inschuurapparatuur en frezen breidt het dealernetwerk in Zuidoost-Nederland fors uit door Abemec aan te stellen als full-line-dealer. Het gaat om de provincies Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Gelderland. Abemec was, na de overname van Van Arendonk Mechanisatie, al Dewulf-dealer in Flevoland. Bestaande dealers in die regio’s blijven ook gewoon Dewulf-dealer, meldt de fabrikant. Het gaat puur om een aanvulling van het netwerk. Abemec-vestiging Steenbergen wordt overigens geen Dewulf-dealer. Deze vestiging behoudt het huidige merk Grimme.

Win-winsituatie

Volgens fabrikant Dewulf is er sprake van een win-winsituatie. De fabrikant merkte namelijk in sommige regio’s niet voldoende lokaal aanwezig te zijn. Abemec, vooral bekend van de merken Fendt, Massey Ferguson, Krone en Lemken en met juist ook in die regio’s vestigingen, geeft aan meer te willen specialiseren in de aardappelteelt. Volgens de fabrikant valt het overlap van werkgebieden met bestaande dealers mee. Voor aardappeltelers heeft de aanstelling van Abemec als dealer alleen maar voordeel, zegt de fabrikant. Zij hebben immers nu meer keus in dealers en wellicht een dealer dichterbij huis.