Mechan Groep neemt belang in Bonenkamp

Mechan Groep neemt een meerderheidsbelang van 51% in Gebr. Bonenkamp Techniek en Handel, dat 2 vestigingen heeft in IJsselstein (Utr.) en Tiel (Gld.).

Bonenkamp verkoopt trekkers, tuin- en parkmachines en werktuigen. Naast Fendt voert het merken als Toro, Redexim, Agria, Jensen, Kubota, Honda en Stihl. Het bedrijf, dat 150 jaar bestaat, wil graag verder blijven groeien in omzet en kwaliteit van dienstverlening en denkt dat binnen de Mechan Groep te kunnen realiseren.

Strijd om marktmacht

Mechan is al een tijdje verwikkeld in een strijd om de marktmacht in Nederland rond het merk Fendt en deed afgelopen tijd al meer overnames. Voor de klanten in de regio IJsselstein en Tiel (rivierengebied) zal in de normale contacten weinig veranderen. Het personeel van Bonenkamp blijft gewoon in dienst.