Grégoire Besson en daarmee Rabe vragen faillissement aan

Machinefabrikant Grégoire Besson GmbH, waar het Duitse Rabe onderdeel van is, vraagt faillissement aan.

Het bedrijf geeft aan niet aan de schulden te kunnen voldoen. Via deze manier stelt de fabrikant de uitbetaling van lonen van de werknemers veilig, en daarmee zijn volgens Grégoire Besson en Rabe ook de productie en levering van bestelde machines en komende bestellingen veiliggesteld.

Locatie in Bad Essen

Het gaat om de dochteronderneming in het Duitse Bad Essen (zo’n 20 kilometer van Osnabrück). Dat is waar het blauwe merk Rabe al 130 jaar grondbewerkingsmachines bouwt. In maart 2011 vroeg Rabe om uitstel van betaling, en in september dat jaar werd het failliet verklaarde Rabe Agri overgekocht door het Franse Grégoire Besson. In Bad Essen werken grofweg 200 medewerkers.

Nederlandse dealers moeten nog op de hoogte worden gesteld door de fabrikant. Rabe heeft in Nederland een dekkend dealernetwerk, maar in de meeste gevallen is het merk Rabe een aanvulling op een hoofdmerk grondbewerkingsmachines.

Tijd winnen

Reden voor de faillissementsaanvraag is dat een investeringsproces op groepsniveau langer duurde dan oorspronkelijk gepland, laat de fabrikant weten. “Door de insolventverklaring hebben we tijd gewonnen om ons bedrijf te behouden als relevant onderdeel van de Grégoire Besson Group en om het voort te bestaan van de locatie Bad Essen te verzekeren, schrijft Simon Schlüchter, lid van raad van bestuur van Grégoire Besson GmbH, in een persbericht.

Schlüchter schrijft verder: “Het is ons doel, om met de insolventverklaring de verkoop van de hele groep op een optimale manier te ondersteunen. We willen zoveel mogelijk arbeidsplaatsen behouden, en tegelijk de best mogelijke crediteurentevredenheid bereiken.”