Dik 160 kilometer per uur met een JCB

JCB heeft een nieuw snelheidsrecord neergezet met een omgebouwde Fastrac.

De Fastrac haalde een snelheid van 103,6 mijl per uur. Dat is omgerekend 166,73 kilometer per uur. Het vorige record met een omgebouwde trekker werd vorig jaar maart gehaald door Top Gear. Zij reden met hun Trak-Tor een snelheid van 87,27 mijl per uur (140,4 kilometer per uur). Achter het stuur van de JCB zat de bekende motorcoureur en TV presentator Guy Martin.

De JCB in actie. - Foto: JCB

1.000 pk

De trekker was speciaal geprepareerd door JCB met hulp van designers van Williams Advanced Engineering, ook bekend van het formule 1 team. Zo werden de nodige spoilers aangebracht voor de juiste aerodynamica en veel gewicht overboord gezet. Als krachtbron is een 7,2 liter, zescilinder DieselMax-motor van JCB zelf gebruikt. Deze levert maximaal 1.000 pk en heeft een koppel van 2.500 Nm. Het record werd behaald op een vliegveld in Engeland. De Fastrac is nu 28 jaar in productie.