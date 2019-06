Deutz start joint venture met Sany

Motorenfabrikant Deutz gaat een samenwerking aan met Sany, China’s grootste bouwmachinefabrikant.

Deutz heeft met 51% het meerderheidsbelang in de nieuwe joint venture met Sany. Deze Chinese fabrikant bouwt allerlei bouwmachines, van (rups)kranen, betonwagens tot shovels en hijskranen. In 2018 haalde deze gigant een jaaromzet van ruim € 7.366 miljard. De joint venture gaat motoren bouwen voor de Sany-bouwmachines. Dat betekent dat motorenfabrikant Deutz in 2022 grofweg 75.000 motoren gaat produceren. Het gaat om Stage 4-motoren voor off-road-machines en Stage 6 voor on-road-machines.



Deutz haalt grofweg 15% van de omzet uit de landbouw. Vorig jaar maakte de motorenfabrikant bekend te starten met elektrische en hybride aandrijvingen. Manitou is de eerste fabrikant die de keus maakt om ook de hybride en elektrische motoren van Deutz, of E-Deutz, toe te passen in verreikers. - Foto: Deutz AG

Motorenfabrikant Deutz, met zijn hoofdkantoor in het Duitse Keulen, haalde in 2018 een jaaromzet van ruim € 1,778 miljoen, waarvoor de Aziatisch-Pacifische regio voor grofweg 9,2% verantwoordelijk was. Bijna 15% van de omzet haalt Deutz uit de landbouw. Dieselspecialist Deutz maakte vorig jaar bekend te starten met elektro- en hybride aandrijvingen.

Groeien op Aziatische markt

De samenwerking met Sany ligt in lijn met Deutz’ groeistrategie voor de grote Aziatische markt. Zo heeft Deutz ook een nauwe samenwerking met motorenfabrikant Beinei om de motoren lokaal te produceren. Het Deutz-managementteam gaat toezien hoe Beinei in 2022 ongeveer 20.000 motoren voor de Aziatische markt gaat bouwen in de fabriek in Tianjin. Volgend jaar start de productie op met 2.000 tot 3.000 motoren. Om het lokale serviceapparaat te versterken, werkt Deutz samen met Far East Horizon, dit is China’s grootste speler als het gaat om verhuur van bouwmachines.

Stabiele groei

“We zijn nu ideaal gepositioneerd om te profiteren van de snelle groei in ’s werelds grootste individuele markt voor motoren. Dankzij de allianties met onze lokale partners kunnen we onze lokale aanwezigheid voor motoren aanzienlijk vergroten. In een eerste fase streven we naar een omzet van ongeveer een half miljard, zo tegen 2022”, laat Deutz-CEO Frank Hiller middels een persbericht weten.

Deutz laat weten dat de Chinese markt de laatste jaren stabiel groeit en dat het verwacht dat dit de komende jaren doorzet. De fabrikant verwacht in 2019 een groei van 5% in constructiemachines en zelfs een groei van 10% in wielladers en heftrucks, et cetera.