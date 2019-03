Kuilkanten keurig consistent

We willen steeds sneller en handiger inkuilen. Maar dan wel beter. Holaras komt daarom met een nieuwe kuilverdichter die ook de kanten keurig aandrukt, aan 1 of 2 kanten. De meerprijs van de optionele kantenverdichter is € 3.500.

Volgens de fabrikant treden de meeste kuilverliezen op aan de zijkant van de kuil. Met deze machine hoopt hij dat te verminderen. Vandaar dat machinefabrikant Holaras zijn assortiment kuilverdichters uitbreidt met de zogenoemde ‘kantenverdichter’.



De Holaras kantenverdichter kan een hoek tot 50 graden maken. Meerprijs €3.500. - Foto en Illustraties: Holaras

Je kan de kantenaandrukker aan 1 of 2 kanten opgebouwd krijgen, af fabriek.

De kuilverdichters kan Holaras leveren met zowel een sideshift als extra gewichten bovenop de machine. De groene wals (midden) heeft dikke, massieve ringen om gras en mais stevig aan te drukken.

De kantenverdichter is een extra op te bouwen onderdeel op de (bestaande) kuilverdichters. De kantenverdichter kan je aan 1 of 2 kanten van de kuilverdichters opbouwen. Daarmee kan je in 1 werkgang de mais- of graskuil aan zowel de boven- als zijkant strak aandrukken.

De beweegbare hydraulisch arm is in nagenoeg elke gewenste hoek te zetten, maximaal tot 50 graden onder horizontaal. Door de constante hydraulische druk wordt de zijkant gedwongen verdicht. Bijkomend voordeel: je hoeft met de trekker of wiellader niet meer zo kort op de kant te rijden.

De kantenverdichter bestaat uit 6 autobanden, heeft een breedte van 1,6 meter en wordt gepositioneerd via 1 dubbelwerkende cilinder. De bruto-meerprijs van een kantenverdichter is € 3.500.

Holaras levet deze in principe alleen op nieuwe machines. Ter indicatie: een complete kuilaandrukker (type Stego 285-Pro) kost inclusief sideshift, gewichten, verlichting en een kantenverdichter grofweg € 16.500.