Nieuwe Case IH Magnum officieel gelanceerd

Na de eerste teaservideo geeft trekkerfabrikant Case IH nu alle details vrij van de nieuwe Magnum-serie.

De nieuwe serie omvat 9 modellen van 225 tot maximaal 435 pk (met boost).Case IH geeft nu alle details vrij van het cabine-interieur. Dit interieur zal de komende jaren ook terug te vinden zijn in de kleinere Optum, Puma en Maxxum-series die ook populair zijn in Nederland. Case IH friste de cabine flink op. De kleuren zijn wat helderder en lichter geworden en de middenconsole voorin nog smaller voor een beter zicht op de voorwielen.

In Amerika lanceerde Case IH nu al de nieuwe Magnum-serie. Herkenbaar aan de nieuwe neus en de nieuwe cabine. Vermogens lopen op tot 435 pk (met boost). - Foto's: CNHi

Als in een auto

De armleuning lijkt in de basis op de oude, maar is compacter en heeft alle functies mooi gegroepeerd bij elkaar staan. De rijhendel is eveneens helemaal op de schop gegaan en je kunt meer functies met je duim bedienen, waaronder enkele vrij programmeerbare functietoetsen.

De grote draaiknoppen tussen armsteun en rijhendel zijn voor de hefinrichting (knop rechts). De linkerknop is een navigeerknop, zoals we die kennen van moderne auto’s. Je navigeert ermee door de menu’s van de eveneens vernieuwde 12 inch touchscreen-terminal, de zogenoemde AFS Pro 1200. Wat bleef zijn de typische dubbele handgas-schuifjes om het motortoerental in te stellen en te begrenzen.



Het interieur is helderder en moderner. Belangrijke vernieuwingen zijn de nieuwe bediening in de armleuning, de nieuwe terminal en het nieuwe display in de rechter cabinestijl. Grote kans dat we dit later ook terugzien bij de kleinere Optum, Puma en Maxxum-series.

De armleuning krijgt vooral veel draai- en drukknoppen. Dat lijkt toch de meest comfortabele manier van bedienen. De grootste knop (linksvoor) is om door alle menu’s te gaan op de terminal.

Semi-actieve cabinevering

De Magnum is bij Case IH de sterkste standaard trekkerserie. Erboven zitten alleen de grote kniktrekkers, de Quadtracs. Behalve een moderner uiterlijk krijgt de nieuwe Magnum de mogelijkheid om 4 camera’s aan te sluiten, semi-actieve cabinevering en een draadloos systeem om de bandenspanning altijd inzichtelijk te hebben.



Een blik op de nieuwe AFS Pro 1200 terminal en het display in de cabinestijl. Helderder, strakker en volgens Case IH ongevoelig voor invallend zonlicht.

In de meest luxe versies krijgt de Magnum een lederen interieur en meer opbergmogelijkheden, zoals dit vak onder de bijrijderstoel.

Er zijn 9 modellen in Amerika geïntroduceerd, van de Magnum 180 (max 225 pk) tot de Magnum 380 (max. 435 pk). Er is keuze uit een Full-Powershift transmissie en uit een traploze CVX-Drive. De motoren zijn een 6,7 of 8,7 liter FPT die aan de Amerikaanse Tier 4-final emissie-eisen voldoen, enkel door gebruik van een SCR-katalysator.

De twee grootste Magnum-typen – de 340 en 380- zijn ook leverbaar met een rupsonderstel in plaats van gewone achterwielen.

De 2 grootste modellen, de Magnum 340 en 380, zijn ook leverbaar met rupsonderstel op de plaats van de achterwielen. De kans is zeer groot dat deze Magnum te zien is op de aankomende Europese Sima-beurs in Parijs