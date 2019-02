New Holland introduceert Smart Fender Control

New Holland introduceert op de komende Sima Smart Fender Control. Dit systeem moet aankoppelen van machines makkelijker maken.

Bij Smart Fender Control plaatst New Holland extra drukknoppen op het spatbord. Knoppen op het spatbord om de hef te bedienen zijn standaard. Bij modernere trekkers is het schakelen van de aftakas en het bedienen van een hydraulisch ventiel ook bijna gemeengoed.

Naast afataks, hef en hydrauliek zijn er ook knoppen om de trekker naar voor en achter te zetten, het motortoerental te regelen en de motor te stoppen. - Foto: New Holland

Voor- en achteruit rijden met Smart Fender Control

Met Smart Fender Control van New Holland kun je daarnaast het toerental wisselen, de trekker helemaal uitzetten, maar hem ook met een druk op de knop, langzaam rijdend, de trekker een stukje voor- en achteruit verplaatssen.

New Holland is niet de eerste die de trekker kan laten rijden met knoppen op het spatbord. In 2014 introduceerde John Deere dergelijke knoppen op de 4R serie onder de naam Hitch Assist.