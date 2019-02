Dezeure komt met zwaardere HD Drive aangedreven as

Dezeure heeft als optie naast de ‘standaard’ aangedreven as – de Free Wheel Drive – nu een zwaardere uitvoering in het leveringsprogramma onder de naam HD Drive.

Het Westvlaamse Dezeure, fabrikant van agrarische aanhangers zoals silagewagens, kipwagens, dumpers, overlaadwagens, stalmeststrooiers, mengmesttanks en haaksystemen, monteert meestal ‘gewone’ assen van leverancier BPW onder zijn producten. Moest het een aangedreven as zijn, dan was daar tot op heden de Free Wheel Drive.

Eigen verzwaarde aandrijfas van Dezeure

Maar steeds zwaardere trekkers en grotere aanhangwagens vragen zwaardere aandrijflijnen, constateerde de wagenbouwer. Omdat Dezeure niet vond wat het zocht in het bestaande assenassortiment van derden, ontwikkelde het zijn eigen verzwaarde aandrijfas.

Na 6 jaar testen is deze nu te koop als Dezeure HD Drive. Een onderaannemer bouwt ze volgens exacte specificaties van de wagenbouwer, zodat die ze zonder nabewerkingen meteen kan monteren.

De HD Drive aangedreven as is 80% zwaarder dan de concurrenten. - Foto: Dezeure

80% sterker

De aandrijflijn van de HD Drive-as is 80% sterker dan vergelijkbare producten die nu op de markt zijn. De statische last (tot 5 km/u) mag 35 ton per as bedragen, en de stuurassen kunnen tot 12 ton aan bij 50 km/u. Om dit alles veilig stil te zetten, zijn ook de remmen verzwaard (20 mm grotere diameter, 10 mm breder).

Grotere stuurhoek

Verder is werk gemaakt van een grote stuurhoek van 18 graden, even wendbaar als een gewone wagen op BPW-assen, aldus de fabrikant. Vaak houdt het bij aangedreven assen op bij een stuurhoek van een graad of 10. De HD Drive is onlangs Europees gehomologeerd (ofwel voldoet overal in Europa aan de wettelijke kaders). Voor de nieuwe aandrijflijn is geen zwaardere trekker nodig; omgekeerd kan de zwaardere constructie wel overweg met zwaardere trekkers.

HD Drive voor continu extra tractie

Vuistregel is bepalen wat je nodig heb, aldus Siel Himpens van Dezeure: “Als je continu extra tractie nodig hebt, ga dan voor de HD Drive. Kun je doorgaans zonder en is alleen op kritieke momenten of in bepaalde situaties wat extra power welkom, dan is de Free Wheel Drive beter.” Bijkomend voordeel van de laatste is dat deze aandrijflijn ook in vrijloop kan, en dat spaart brandstof. Want aangedreven assen kosten – sterk afhankelijk van het gebruik – tot 2 liter/uur extra aan brandstof.

De meerprijs van de HD Drive boven de Free Wheel Drive is – wederom afhankelijk van het type aanhanger en het gebruik – gemiddeld zo’n 16%. De Dezeure HD Drive is momenteel reeds in productie en dus te bestellen.