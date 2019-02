Amazone komt met nieuwe 1.600 liter gedragen spuit

De Duitse fabrikant Amazone breidt het aanbod gedragen spuiten uit met het type UF-1602. Deze 1602 is de uitbreiding op de reeds eerder geïntroduceerde UF-2002.

De tank van de Amazone UF-1602 heeft een inhoud van 1.600 liter en er kunnen spuitbomen aan met breedtes van 15 tot 30 meter. Volgens de maker zou deze machine korter op de trekker zitten en zo zorgen voor een betere gewichtsverdeling.

De tank van de Amazone UF-1602 heeft een inhoud van 1.600 liter en er kunnen spuitbomen aan met breedtes van 15 tot 30 meter. - Foto's Amazone

Ook korrels makkelijk opgelost

Zowel het zogenoemde ‘SmartCenter’ bedieningspaneel als de 60 liter vulmengbak zitten links van de machine, achter een grote deur. Volgens leverancier Kamps de Wild kunnen ook korrels (zoals bitterzout) makkelijk worden opgelost dankzij de mengdop in de aanzuigopening in combinatie met de krachtige ringleiding.

Automatische vulstop

Optie is een ‘Comfort-pakket’ voor een meerprijs van € 2.650. Dit omvat onder meer een automatische vulstop en automatische regeling van het roerwerk (afhankelijk van de volheid van de tank en de spuitgift). Zodra alle spuitdoppen op de kopakker weer zijn gesloten, werkt het roerwerk weer met volledige capaciteit.

Gecombineerd met de fronttank kan je bijna 2.700 liter spuitvloeistof meenemen.

1.000 liter fronttank

Wie meer liters mee wil nemen, kan investeren in een 1.000 liter fronttank, type FT 1001 (€ 8.360). Zowel het vullen als de vloeistofstroom is helemaal geautomatiseerd tussen beide tanks. Je kan dan in totaal bijna 2.700 liter spuitvloeistof meenemen.

Prijzen en opties Richtprijzen: de UF-1602 met 27 meter spuitboom is te koop vanaf een brutoprijs van € 42.500, met 30 meter brede spuitboom vanaf € 45.000.

Interessante opties: elektrische dopschakeling AmaSwitch (secties van 50 cm en MIA/Vamil mogelijkheden) € 8.000; continue-reiniging van de tank via separate schoonwaterpomp € 1.810.