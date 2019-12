Nieuwe opraapwagen van Pöttinger komt dichterbij

Werktuigfabrikant Pöttinger in Oostenrijk werkt aan een nieuwe generatie opraapwagens. Er dook een nieuw prototype op.

Het Oostenrijkse Pöttinger werkt aan een nieuwe generatie opraapwagens, maar toonde deze niet op de afgelopen editie van de Agritechnica in Hannover. Wel dook er een nieuwe spionagefoto op wat bewijst dat Pöttinger achter de schermen wel progressie maakt in de ontwikkeling.

Een lezer van het Duitse vakblad Profi spotte deze opraapwagen. Het gaat om een prototype-wagen van Pöttinger. Foto: Profi

Strakker design

Het prototype – ditmaal een tandemasser – heeft net als de drieasser die in 2018 gespot werd een beweegbare voorwand. Zo’n beweegbare voorwand creëert extra laadruimte boven de pick-up, en biedt daarbij de mogelijkheid om de mate van persing te veranderen. En de voorwand drukt bij het lossen de wagen snel leeg. Lely (nu Fendt) introduceerde zo’n beweegbare voorwand in 2012, Krone in 2015, Bergmann in 2017, en Strautmann in 2019.

Hoge banden

Wat verder opvalt aan de nieuwe generatie opraapwagens van Pöttinger zijn de hoge banden. Gezien het strakke design van de wagen is deze inmiddels in een verder gevorderd stadium. Technische details, evenals een verwachtte introductiedatum, zijn niet bekend.