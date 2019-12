Grootste radiale Flotation-band

Vredestein heeft nieuwe maten in de Flotation Trac XL-bandenserie. De grootste is 2,15 meter hoog en zou daarmee ’s werelds recordhouder in dit segment zijn.

De nieuwelingen bij de Flotation Trac XL kregen de maten 900/65 R32 en 900/65 R38. De laatste is dus 2,15 meter doorsnee. Dit type band is bedoeld voor zelfrijders en vooral voor onder mesttanks. De lagedrukband concurreert met de veel onder deze tanks gebruikte 1050-banden. De Vredestein Flotation Trac XL in de nieuwe maten 900/65 R32 en 900/65 R38 concurreren met de onder mesttanks veel geziene 1050-banden. - Foto's: Apollo Vredestein Echter, de Flotation Trac XL is minder breed, waardoor machinebouwers minder snel in problemen raken met de maximale werktuigbreedte. Vredestein claimt verder minder bodemverdichting en spoorvorming dankzij de lage bandendruk, vergeleken met de populaire 1050/50 R32. Ook op de weg en op gras De grote maat rolt beter en houdt dat langer vol onder ongunstige omstandigheden. Pluspunten als je kijkt naar tractie en dieselverbruik van de trekker. Een blokprofiel in het midden van het loopvlak verzekert ook op de weg een lage rolweerstand. Afgeronde overgangen van loopvlak naar wang maken de band tevens geschikt voor gebruik op een graszode. Het blokjespatroon reduceert de rolweerstand op de weg, afgeronde hoeken sparen de grasmat. Past 2 meter 15 niet? Dan biedt de R32-versie van 2 meter hoog een alternatief met eveneens een lage bandendruk.