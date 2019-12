John Deere-dealer GroeNoord neemt collega-dealer Jan de Winkel over. Voor GroeNoord betekent dit een uitbreiding van vijftien naar negentien vestigingen.

Met deze overname wordt GroeNoord actief als officieel John Deere-dealer in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland en is daarmee veruit de grootste van Nederland. De overname gaat officieel in vanaf 1 januari 2020. Met de vestigingen van Jan de Winkel erbij (in Brummen, Hengelo, Goor en Luttenberg) breidt GroeNoord het werkgebied uit naar zes provincies met 280 werknemers over negentien vestigingen.

Met de overname van de vestigingen van Jan de Winkel groeit GroeNoord uit tot de grootste John Deere-dealer met negentien vestigingen in zes provincies en met 280 medewerkers. - Foto's: Hans Prinsen

Menko Boersma, algemeen directeur GroeNoord: “De overname is voor ons een nieuwe stap waar we veel zin in hebben, ook omdat wij het volledige vertrouwen krijgen van John Deere. Het is fantastisch om in dit mooie gebied samen met Jan en zijn medewerkers aan de slag te mogen gaan.”

GroeNoord neemt John Deere-dealer Jan de Winkel over met vier vestigingen in Gelderland.

Echt familiebedrijf

Jan de Winkel kent zijn oorsprong meer dan honderd jaar geleden in het Gelderse Brummen en is een echt familiebedrijf. GroeNoord, zelf ook ontstaan uit vier familiebedrijven, kent in die zin dezelfde historie. Jan de Winkel gaat op termijn onder de naam GroeNoord verder. GroeNoord maakte de overname onlangs bekend via zijn website en deed in 2016 ook al een forse overname, toen met John Deere-dealer Greve in Flevoland.