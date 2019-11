Trekkerverkoop loopt in de pas met voorgaande jaren

De trekkerverkoop in de eerste drie kwartalen van dit jaar loopt redelijk in de pas met voorgaande jaren. Dat valt op te maken uit de cijfers die brancheorganisatie Fedecom heeft bekendgemaakt.

Tot en met september zijn 1.949 landbouw- en smalspoortrekkers verkocht in Nederland. Dat zijn elf meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het vijfjarig gemiddelde blijft de verkoop echter iets achter.

Lees verder onder de grafiek.

Top 3 merken bestaat uit John Deere, New Holland en Fendt

Per merk heeft Fedecom cijfers bekendgemaakt over de eerste drie kwartalen van 2018. Daaruit blijkt dat John Deere met 441 stuks de meeste trekkers heeft verkocht in de periode tot en met september. New Holland volgt vlak daarachter met 412 verkochte trekkers. Fendt is met 306 stuks de nummer drie op de ranglijst van meest verkochte merken.

Lees verder onder de grafieken.

Vergeleken met 2017 zakte de verkoop van John Deere iets in. New Holland en Fendt zagen juist kans wat meer trekkers af te leveren dan een jaar eerder. Een forse teruggang is te zien in het aantal verkochte Massey Fergusons in de eerste drie kwartalen van 2018. Ook Valtra zag zijn verkoop inzakken. De verkoop van laatstgenoemde merk verloopt nogal grillig met pieken in de eerste drie kwartalen van 2011 en 2016 en een diep dal in 2014.