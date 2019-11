Steyr toont plug-in hybride trekker als concept

Nog voor de deuren officieel openden, toonde Steyr aan de pers een nieuwe concept-trekker: volledig elektrisch met 4 wielmotoren en bijna geen hydrauliek en mechaniek onder de kappen.

Wellicht het grootste nieuws van deze Agritechnica: een hybride concept-trekker van Steyr met een revolutionaire aandrijflijn onder de kappen: volledig elektrisch (max. 250 kW), geen transmissie meer of aandrijfassen, maar in plaats daarvan heeft elk wiel zijn eigen wielmotor en wordt gevoed vanuit een dik accupakket onder de cabine. Je kan de accu’s opladen met een stekker, en daarnaast ligt er nog wel een dieselmotor in die enkel en alleen dient om de accu’s op te laden.

Lees verder onder de foto

Het nieuwe concept werd zondagochtend al vroeg getoond aan de pers. - Foto's: Bas van Hattum

Vierwielbesturing

En zoals dat altijd is bij concepten is ook deze doordrenkt van allerlei futuristische ideeën. Zoals een stuur dat nog het meest lijkt op dat van een vliegtuig, een volledig actief geveerde cabine en vierwielbesturing. De combinatie van 4 onafhankelijke wielmotoren en vierwielbesturing maakt zelfs dat de trekker op de plaats kan draaien.

Drone vliegt mee

Ook bijzonder: met de trekker vliegt (bijna) altijd een drone mee om de zaken vast te leggen en bijzonderheden (obstakels, gewasdata, etc) in een vroeg stadium al door te geven aan de trekker.

Lees verder onder de foto

Elk wiel heeft zijn eigen elektrische wielmotor.

In het concept is bijna geen sprake meer van hydrauliek en mechaniek, de bedenkers van Steyr motiveren deze keuze om zo onderhoudskosten te minimaliseren. Als de accu’s helemaal vol zijn, zou je bij maximale belasting 1 uur kunnen rijden zonder dat de diesel bij hoeft te springen.

Steyr hightech merk binnen Case New Holland

De CEO van Case New Holland industrial (CNHi), Hubertus Mühlhäuser, benadrukte kort voor de onthulling van dit concept dat Steyr binnen CNHi geherpositioneerd wordt als het leidende technologiemerk binnen de groep. Steyr is en blijft een trekkermerk, en zal geen fulliner-merk worden. Op deze manier zal Steyr goed passen bij dealers die ervoor kiezen om machines te verkopen die van de kleinere fabrikanten komen en dus niet afkomstig van een fulliner-merk.

Lees verder onder de foto‘s



Grote wielen en een compacte bouw. De cabine is actief geveerd en is doorspekt met allerlei futuristische nieuwigheden.

Het stuur lijkt nog het meest op dat van een vliegtuig.

Meer Steyr-dealers in Europa

Over dealers geproken: de directie van Steyr wil de komende jaren fors inzetten op de groei van het dealernetwerk, met name binnen Europa. Dus meer dealers. Met name in Spanje en Portugal worden nu forse stappen gezet.

Naast dit concept toonde Steyr de nieuwe CVT-serie met de namen ‘Impuls’ en ‘Absolut’. Daarover later meer.