Stage 5-Fastrac 8000 veert voortaan hydraulisch

Machinefabrikant JCB geeft de Fastrac 8000-serie een update: de trekker voldoet aan de Stage 5-emissienorm en heeft in het vervolg standaard hydraulische asvering voor én achter.

Om aan de strengere emissienorm te voldoen bouwt JCB voortaan een dieselpartikelfilter in de Agco Power-motor. Dat betekent dus dat de trekker voortaan moet regenereren. Volgens de fabrikant kan dat gewoon tijdens het werk. Aan de 8.4 liter grote motor is verder niets veranderd. De JCB Fastrac 8000-serie is er in twee modellen, waarbij het topmodel 335 pk levert.

De nieuwe Fastrac 8000-serie is qua uiterlijk niet te onderscheiden van de huidige trekker. De motor voldoet aan een strengere emissienorm. - Foto's: Mark Pasveer

Voortaan is er standaard hydraulische vering op de voor én achteras. Voordeel hiervan is dat de veerdruk gemakkelijk is aan te passen. Dus bij een zwaar frontgewicht blijft de vooras in de middenpositie.

Hydraulisch geveerde voor- en achteras

De schonere 8000 wordt voortaan standaard geleverd met hydraulische voorasvering én achterasvering. Voorheen bouwde JCB de trekker op spiraalveren, omdat dat een goedkopere optie was. Nadeel van die spiraalveren is dat de druk niet aan te passen is; met een zware frontmaaier voorin hangt de trekker behoorlijk onderin de veren. Dat is nu verleden tijd, want de trekker wordt ongeacht het tonnage in de middenstand gehouden door de hydraulische veerdruk aan te passen. De forse veercilinders geven de trekker een veerweg van 20 centimeter. Deze is handmatig aan te passen om een werktuig aan te koppelen.