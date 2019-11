Bobcat overweegt nieuwe rups-schranklader te bouwen

Machinefabrikant Bobcat bouwt al een schranklader op wielen en een op twee lange rupsen. Nu overweegt Bobcat ook een model te bouwen op vier kleine rupsen.

Bobcat showde een schranklader op vier kleine rupsen op de Agritechnica om meningen van bezoekers te peilen. De machine is nog niet in productie, het is namelijk niet zeker of de machine daadwerkelijk in het assortiment wordt opgenomen. Bobcat heeft de schranklader op vier kleine rupsen vooralsnog alleen getest.

Bobcat bouwt schrankladers op wielen of met twee lange rupsen. Dit is een nieuw concept, waarbij de vier wielen uitwisselbaar zijn met rupsdelen. - Foto: Mark Pasveer

Als sneeuwkettingen op het schap

Het idee van Bobcat is dat een gebruiker de vier rupsdelen in het onderdelenschap heeft liggen en deze onderbouwt wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld bij het laden van vaste mest. Juist wie meestal op het verharde rijdt, maar af en toe te weinig grip heeft, zou zijn geholpen met deze onderbouwrupsen. Volgens Bobcat kunnen de rupsen dan als sneeuwkettingen in het schap liggen. Wie altijd met de schranklader op het onverharde rijdt en dus rupsen nodig heeft, kiest immers voor een traditionele rups-schranklader.

Volgens Bobcat zijn de rupsen bedoeld voor wie slechts af en toe het onverharde op gaat met de schranklader. Bijzonder is dat de rupsen comfortabeler blijken dan een wiel-schranklader.

Minder wippen bij gebruik rupsen

De eerste testresultaten? Meest opvallend is, naast dat de rupsmachine duidelijk meer grip heeft op het onverharde, dat het comfortabeler werkt. Een standaard wielmachine ‘wipt’ namelijk veel op en neer vanwege de korte wielbasis. Volgens Bobcat zorgen de vier bodemvolgende rupsen ervoor dat het comfortabeler werkt met de schranklader. De rijsnelheid wordt niet beperkt door de rupsen. Echter, wie ermee draait op het verharde, merkt dat meer wrijving optreedt.

Nogmaals, dit is een proefballon. Bobcat heeft nog geen beslissing genomen en kan ook nog geen (richt)prijs noemen.