Amazone komt met snelle maiszaaier

Na onder andere Horsch, Väderstad en Gaspardo komt nu ook Amazone met een zaaielement dat zaadjes de grond in schiet, waardoor er sneller kan worden gereden.

De huidige ED-maiszaaier van Amazone legt de maiszaden in de rij. Als de chauffeur fors sneller rijdt, resulteert dat in onregelmatig zaaien; het zaadje rolt. Concurrenten kwamen daarom de afgelopen jaren al met een snelzaaielement op de markt, deze schieten het zaadje écht de grond in. Daardoor kan de rijsnelheid omhoog en wordt er nauwkeuriger gezaaid. Amazone introduceert nu ook zo’n schietend zaaielement, die aan een nieuwe Precea-zaaimachine hangt.

15 kilometer per uur

Met de Precea-zaaimachine kun je zomaar 15 kilometer per uur rijden tijdens het zaaien. Amazone bouwt nu een vier- en een zesrijer. Alleen die 2 uitvoeringen zijn binnenkort leverbaar. Volgend jaar denkt de fabrikant een acht- en tienrijer te introduceren, en het jaar daarna een twaalf rijen brede machine. Tegen die tijd raakt de huidige ED-zaaimachine uit productie.

De nieuwe Precea-zaaimachine gaat op termijn de huidige ED-machines vervangen. Belangrijkste wijziging, is dat deze Precea de zaden de grond in schiet, wat betekent dat er nauwkeuriger wordt gezaaid en tot zo'n 15 kilometer per uur kan worden gereden. - Foto's: Mark Pasveer

Een blik op het nieuwe zaaielement. V-schijf met kunstmesttoediening, 2 kunststof draagwielen, een vangrol, schijven die de gleuf dichtsmeren en aandrukwielen.

De Precea-machines hebben een rijafstand van 45 tot 80 centimeter. Er zijn zes 55 liter grote zaadtankjes aanwezig op de zesrijer, en één 1.250 liter grote kunstmesttank.

Vangrollen

Het element bestaat uit V-schijven die ruimte snijden en waartussen kunstmest wordt toegediend, gevolgd door 2 kunststof draagwielen, een ‘vangrol’ die het zaadje begeleidt, een schijf die de gleuf dichtsmeert en aandrukwielen. De zaaimachine is optioneel elektrisch aangedreven.