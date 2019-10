John Deere vernieuwt 7R-serie met 6 nieuwe typen

De 7R-serie van John Deere krijgt 6 nieuwe typen. Het topmodel 7R 330 heeft een maximaal vermogen van 363 pk (en nog 10 pk extra met Intelligent Power Management). De jongste generatie 7R krijgt een nieuwe cabine met onder meer het CommandPro-besturingsconcept.

De trekkerfabrikant wijst als eerste op de bedrijfseconomische zuinigheid van de trekkers.

Dat komt onder meer vanwege de gunstige verhouding tussen vermogen en gewicht (30 kg/pk), dat een gunstig effect heeft op prestaties en brandstofverbruik.

Het nieuwe vlaggenschip in de 7R-serie van John Deere is de 7R 330 met 363 pk. - Foto: John Deere

7R uitgerust met CommandPro-rijhendel

De 7R is te koop met AutoPowr-cvt of een e23-powershifttransmissie. Aan boord is de nieuwe CommandPro-rijhendel (bij AutoPowr-versies). Dit besturingsconcept heeft zich met goede ergonomische eigenschappen en eenvoudige configureerbaarheid al bewezen in de 6R.

Meer comfort voor chauffeur

De cabine is grondig herzien. Er is een geavanceerde stoel, leverbaar met geperforeerd leer, stoelverwarming, actieve luchtcirculatie, en zelfs massagefunctie. Ook is de Active Seat II-vering verbeterd. Hetzelfde geldt voor de led-verlichting. Bovendien werd de koelkast twee keer zo groot, genoeg voor lange werkdagen. Ook een geluidssysteem met DAB+-radio vergroot het chauffeurscomfort.

Meer verbeteringen zijn een bredere ingang, lagere deurhendels en zelf-uitschakelende richtingaanwijzers. De airco verhuisde naar onderin de cabine. Dat biedt meer hoofdruimte en geeft minder geluid, bij bijna tweemaal het oude koel- en verwarmingsvermogen.