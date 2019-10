Iets minder trekkers verkocht in augustus

In augustus van dit jaar zijn iets minder landbouw- en smalspoortrekkers verkocht dan vorig jaar. Er werden 163 trekkers verkocht, tegenover 178 in 2018. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Fedecom.

Het gemiddelde verkoopcijfer van de afgelopen vijf jaar in augustus is 157 trekkers. Cumulatief werden tot en met augustus in 2019 1.763 trekkers verkocht. In 2018 waren dat in dezelfde periode 1.785. Een verschil van 22 trekkers. Gemiddeld werden de afgelopen vijf jaar 1.741 trekkers verkocht tot en met augustus. Daarmee liggen de verkoopcijfers van dit jaar nog boven de gemiddelden van afgelopen jaren.

John Deere meest verkochte trekker in 2018

Van de compacte trekkers werden in augustus van dit jaar wel meer verkocht dan vorig jaar, namelijk 54 tegenover 48 vorig jaar. Beide jaren liggen onder het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar van 59 trekkers. Cumulatief kwam het aantal op 451 compacte trekkers in 2019, wat exact overeenkomt met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. In 2018 werden 439 compacte trekkers verkocht.

Fedecom maakte ook de verkoopcijfers per trekkermerk bekend over het jaar 2018. Daaruit blijkt dat tot en met augustus John Deere (424 trekkers) het vaakst werd verkocht, gevolgd door New Holland (369) en Fendt (286). Bij de compacte trekkers was New Holland (95) het populairst, gevolgd door John Deere (87) en Iseki (78). In verband met de mededingingswet worden deze cijfers pas na twaalf maanden vrijgegeven.