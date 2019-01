Gespot: nieuwe 500-pk John Deere 8R

Op het internet zwerven foto’s rond van wat zou gaan om de opvolger van de huidige John Deere 8R-serie. De eerste foto zou een model 8480R tonen, een trekker die waarschijnlijk de 500-pk grens passeert.

John Deere zou daarmee het tweede merk zijn dat een standaard wieltrekker maakt met een motorvermogen van ongeveer 500 pk.

Opvallend aan de foto én anders dan aan de huidige 8R-serie, zijn onder meer de hogere motorkap, de kolossale fronthef, een andere dakrand, andere verlichting, een kleinere GPS-ontvanger en grotere, gebogen spiegels. Ook de koplampen verraden dat het om een nieuw model gaat.

De spionagefoto van de nieuwe John Deere 8R welke de 500 pk grens zou aantikken qua motorvermogen. - Foto: Facebook

Geen bevestiging vanuit John Deere

Vanuit John Deere Nederland wordt er niks bevestigd. Het enige wat er gezegd wordt, is dat ‘John Deere continu werkt aan een nieuwe generatie trekkers’. De huidige 8R-serie dateert uit 2013, dus dat er in 2019 iets nieuws op de markt komt, ligt in de lijn der verwachtingen.

De basis van de huidige 8R-serie dateert uit 2013. - Foto: Matthijs Verhagen

In een interview met John Deere-ingenieur Roberto ‘Joby’ Javellana werd bevestigd dat John Deere werkt aan zwaardere wieltrekkers. Zowel deze standaard wieltrekkers als zwaardere knikbestuurde trekkers. De laatste categorie kent al motorvermogens richting de 700 pk.

Omdat deze foto’s nu uitlekken, lijkt de kans groot dat de trekker te zien is op de Duitse Agritechnica, komende november 2019. Voorafgaand, In september 2019, heeft John Deere al een heel groot dealer- en persevent gepland in het Spaanse Valencia. Grote kans dat deze trekkers daar te zien zijn.