MacDon-maaiborden via Nederland Europa in

Het Canadese MacDon zet een Europees dealernetwerk op. Deze bijzondere machines, zoals maaiborden en zwadmaaiers, komen zo beschikbaar voor de Nederlandse boer en loonwerker. De distributie verloopt via Nederland.

Een jaar na de aankondiging heeft Macdon zich inderdaad gevestigd in Europa. De Canadese fabrikant zetten een klein jaar terug een kantoor op in het Duitse Wiesbaden om zwadmaaiers en maaiborden te verkopen in Europa. Doel is nu om de verkoop van MacDon in Europa stapsgewijs uit te bouwen door landelijk een dealer aan te wijzen. Voor Nederland zoekt MacDon nog een dealer, zo vertelt de Europese verkoopleider Benedikt von Riedesel. Vanuit het Duitse hoofdkantoor wees hij inmiddels 12 dealers aan. MacDon is fabrikant van maaiborden, pick-up-voorzetstukken, zwadmaaiers en getrokken maaiers.

De Macdon zwadmaaiers zullen in eerste instantie in Oost-Europa verkocht worden. Wellicht later ook in West-Europa. - Foto: Henk Riswick

MacDon vanuit Born (L.)

Bijzonder is dat de Europese MacDon-handel een Nederlands tintje heeft. MacDon maakte namelijk een deal met het Nederlandse Broekman Logistics in Rotterdam. Broekman Logistics zal voor MacDon de machines opslaan, afmonteren en distribueren binnen Europa. De aansturing ervan zal plaatsvinden via het Duitse verkoop- en marketingkantoor. De opslaglocatie, ombouw en distributie zal Broekman doen vanuit het Limburgse Born. Broekman heeft daar al langer locatie, waar ze Japanse Kubota-grondverzetmachines verder distribueert in Europa.

Focus op maaiborden

Voor West-Europa ligt de focus op de verkoop van MacDon-maaiborden van de typen Draper en Flexdraper. De Flexdraper-maaiborden zijn bijzonder omdat ze opklapbaar zijn en werken met toevoerbanden. De MacDon-zwadmaaiers worden vooral in Oost-Europa afgezet, wellicht op termijn ook in West-Europa. Wellicht, omdat deze Canadese zelfrijdende machines 4 meter breed zijn. Zo’n breedte is in de meeste West-Europese landen niet toegestaan op de openbare weg.