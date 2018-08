Apollo 14 op Demodag Unia

Unia wil een voordelig alternatief zijn voor A-merken. ‘Nieuw voor de prijs van goed gebruikt.’ Op de open dag deze week in Steenderen (Gld.) was onder meer een Apollo 14 meststrooier te bekijken.

De foto toont de versie met horizontaal strooiwerk, maar de mestverspreider is ook te koop met twee verticale vijzels. Standaard is het strooiwerk van de machine 1,5 meter breed. Bij de Premium-versie – meer gedacht voor loonwerkers – is dit 2 meter, zodat er meer mest tegelijk kan passeren voor een hogere strooicapaciteit. De bak loopt naar achteren taps breder uit om te voorkomen dat een bult mest zich klem zet.

De Apollo 14 vraagt om een trekker met 100-115 pk vermogen. - Foto's: Zonderland Machinehandel

Bij de Apollo 14 bedraagt de inhoud van de bak 13 kuub bij een laadvermogen van 14 ton. De werkbreedte is 12 tot 24 meter bij een horizontaal strooiwerk en 8 tot 12 meter bij verticaal. Afmetingen: hoogte 295 centimeter, de bak is 548x150-230x140 centimeter (lxbxh). De bodemketting (4 strengen, 2 paar meenemers) heeft een traploos hydraulische aandrijving. Wie makkelijk vanuit de cabine de snelheid wil bijsturen, kan als optie de MSR-5 elektrohydraulische bediening meebestellen (€ 1.170).

Het gewicht in basisuitvoering is 5.650 kilo (verticaal 5.730 kilo) en dan zitten er 28,1 R26-banden onder aan een enkele as, spoorbreedte 225 centimeter. De prijs: standaard vanaf € 32.800 (verticaal strooiwerk) of € 35.000 (horizontaal), Premium € 34.800 resp. € 37.100. Benodigd vermogen: 100-115 pk.

Opties Apollo 14

Opties zijn een hydraulisch bedienbare doseerschuif in de bak tegen weglopen natte mest (€ 1.370), een kogelkoppeling (€ 280), hydraulische steunpoot (€ 420) en een grensstrooiplaat (horizontaal: mechanisch € 210; verticaal: mechanisch € 390, hydraulisch € 2.050).

Tot slot is een 2-leiding remsysteem tegenwoordig verplicht. De keuze is luchtremmen voor € 360, of hydraulisch. Prijs op aanvraag, dit type is eigenlijk alleen in Nederland in gebruik. De bestelde opties worden in de fabriek opgebouwd.

De Apollo-mestverspreider is te koop met inhouden van 7,5 kuub (9 ton) tot 24 kuub (24 ton.)