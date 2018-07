Wasserbauer voerrobot haalt zelf voer uit sleufsilo

Het Oostenrijkse Wasserbauer komt met een voerrobot die zelf uitkuilt; het Nano Concept.

Rijdend onderdeel is de Shuttle Eco met een 2,2 kuubs kunststof mengbak die zijn route via magneten in de vloer vindt.

In de sleufsilo staat een frees die uitkuilt en het voer met een blower in de Shuttle Eco blaast. De freesopstelling beweegt zich automatisch in de sleufsilo. De voerrobot pendelt tussen voerhek en frees met sleufsilo.