Delaval komt met een nieuwe voeraanschuifrobot. De Delaval OptiDuo werkt het voer richting het voerhek met een vijzel.

De Delaval OptiDuo is de eerste officiele voeraanschuifrobot voor Delaval. De robot heeft veel weg van de Wasserbauer Butler die het voer ook met een vijzel richting voerhek werkt.

Delaval ontwikkelde zelf deze OptiDuo aanschuifrobot met vijzel die zijn weg volgt via een inductielijn in de vloer. - Foto: Frits Huiden

Toch zijn er geen samenwerkingsverbanden noch patentschendingen, stelt Ludo Bols van Delaval. “Wij hebben deze robot geheel in eigen huis ontwikkeld”, aldus Bols. Bij de mestrobot besloot Delaval om de mestrobot van JOZ onder eigen naam de gaan verkopen. Bij de voeraanschuifrobot zag Delaval meer in het vijzelprincipe en wilde geen cilindrische aanschuiver zoals JOZ die ook heeft met de Moov en ook vele andere fabrikanten bouwen. Bovendien wordt de JOZ Moov voeraanschuifrobot ook verkocht door concurrent GEA (FR One).

“Met de vijzel wordt het voer luchtiger en gemengd voor het voerhek gebracht dan bij het aanduwen met een cilinder”, legt Bols de keuze uit. “Dat verhoogt de voeropname en smakelijkheid.”

Adaptive Drive

De OptiDuo robot heeft onder de vijzel een rubberen schuif om de vloer schoon achter te laten. In de vloer is op 0,5 centimeter diepte een inductiedraad gelegd die de robot volgt met een 80 centimeter brede antenne. Transponders geven aan welke actie gestart moet worden (vijzelen aan/uit, doseren, opladen, enzovoort) Vanaf die draad kent de robot met ‘Adaptive Drive’ 4 rijafstanden tot het voerhek. Wordt de weerstand in de vijzelaandrijving te hoog dan betekent dit dat het aanschuiven te zwaar gaat en verspoort de robot één rijafstand vanaf het voerhek. Voor de vijzelaandrijving is er geen zwaar lager maar een constructie met meerdere loopwielen om de duurzaamheid te verhogen. De robot weegt 575 kilo en heeft een blok beton als contragewicht. Optioneel is er onder de kappen een doseerapparaat voor mineralen of lokvoer te plaatsen. Richtprijs wordt geïnstalleerd en wel € 17.500 exclusief btw. De doseerunit is een optie van zo’n € 2.300.