Pöttinger werkt aan beweegbare voorwand

Werktuigfabrikant Pöttinger uit Oostenrijk werkt aan een nieuwe generatie opraapwagens.

Dat blijkt uit onderstaande foto, gemaakt door een lezer van het Duitse vakblad Profi. Meest opvallend aan het prototype is de bewegende voorwand. Verdere details over de machine en een introductiedatum zijn niet bekend.

Foto: Profi

Duidelijke trend

Zo’n beweegbare voorwand creëert extra laadruimte boven de pick-up, wat normaal loze ruimte is. Daarbij drukt een beweegbare voorwand het gras uit de wagen bij het lossen op de kuil. Door de hoek van de wand tijdens het laden aan te passen, kan de chauffeur vaak de mate van persing veranderen. Misschien heeft Pöttinger er nog meer slimmigheden in verwerkt.

Pöttinger volgt hiermee een duidelijke trend in de opraapwagenmarkt. Lely (nu Fendt) introduceerde als eerste zo’n voorwand in 2012. Krone volgde in 2015 en Bergmann vorig jaar.