Zeeuwse akkerbouwers winnen Back to the Future-wedstrijd

De Familie Verdurmen uit het Zeeuwse Ossenisse heeft de Back to the Future-wedstrijd van TREKKER Magazine gewonnen. Hun geliefde Ford 5610 krijgt meer dan alleen een gratis opknapbeurt.

Vader Hilair en zoon Jeroen Verdurmen zijn dolblij met de prijs en hebben dat volgens hen te danken aan het feit dat ze echte Ford-fans zijn. Zo hebben ze niet alleen de lokale media ingeschakeld om stemmen te winnen, maar ook de Britse Blue Force vriendenclub van historische Ford-trekkers.

3 genomineerden uit 34 inzendingen

Abonnees van TREKKER-magazine, dat zijn 30 jarig jubileum viert, konden hun 30-jarige trekker opgeven voor de Back to the Future-wedstrijd. Uit 34 inzendingen werden 3 genomineerden geselecteerd waar het publiek op kon stemmen. Met 1.640 stemmen is de Ford 5610 van de familie Verdurmen als winnaar geëindigd, ruim voor Robert ter Steege uit Enter (Ov.) en zijn Case IH 1056 XLA met 1.394 stemmen. Op de derde plaats (988 stemmen) eindigde Erik van der Wind uit Nieuwerbrug aan den Rijn (Z-H.) met zijn Fendt 309 LSA.

Hilair en Dolonita Verdurmen met kleinzoon Ruud en hun zoon Jeroen op de motorkap. Ze zullen hun Ford 5610 (70 pk) erg gaan missen wanneer de trekker in Apeldoorn een jaar lang onder handen wordt genomen. “We gebruiken de trekker bijna dagelijks, dus we zullen een tijdelijke vervanger moeten zoeken’’, aldus Hilair. - Foto: Camile Schelstraete

Tot in de puntjes gerestaureerd

De Ford 5610 wordt in 2019 grondig onder handen genomen door monteurs in opleiding aan de onderwijsinstelling Aventus in Apeldoorn. Kramp in Varsseveld levert de benodigde onderdelen en expertise. De trekker wordt niet alleen professioneel tot in de puntjes gerestaureerd, maar ook voorzien van de modernste snufjes. Zo wenst Verdurmen een luchtreminstallatie, robuuste cat. III-vanghaken, ledverlichting en een geïntegreerd gps- en Isobus-systeem, want de trekker moet de komende decennia alle allround-werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren op het akkerbouwbedrijf met een intensief bouwplan van circa 70 hectare.