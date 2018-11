Pichon krijgt uitstel van betaling

Het Franse Pichon is 6 maanden uitstel van betaling verleend. In die tijd probeert het een koper te vinden voor het bedrijf.

Pichon is een in bemestingstechniek gespecialiseerde onderneming in Landivisiau, in het meest westelijke puntje van Frankrijk. Het bedrijf heeft zich vertild aan zijn groei-ambities in de afgelopen jaren. In 2015 kocht het concurrent Gilibert Industries. Tegelijk investeerde het in een hagelnieuwe fabriek in thuisbasis Bretagne van liefst 22.000 vierkante meter. Hoewel de verkopen stegen, kon dit niet voorkomen dat Pichon in financieel zwaar weer terechtkwam.

Pichon is op de thuismarkt marktleider in mesttanks. Sinds 2011 bouwt het ook mestverspreiders. - Foto: Hissink

Marktleider in mesttanks

Pichon is actief sinds 1970 en is in Frankrijk marktleider in mesttanks. Sinds 2011 bouwt het ook mestverspreiders. In 2018 stootte het zijn productie van compacte laders af naar Mecalac, maar verkocht deze (in de agrarische sector) nog wel onder eigen naam.

Gedurende komend halfjaar proberen management en curator het bedrijf draaiende te houden terwijl de zoektocht naar een overnamekandidaat gaande is.