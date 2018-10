Kaweco weg bij Kamps de Wild

De verkoop van de Kaweco-machines verdwijnt per 1 januari 2019 bij importeur Kamps de Wild. Daartoe besloot het moederbedrijf van Kamps de Wild, Royal Reesink in Apeldoorn.

In plaats daarvan worden alle verkoopactiviteiten van Kaweco-landbouwmachines verhuisd naar het bedrijf Reesink Production bv in Hengelo (Gld). Reesink Production bv is ook bekend als het voormalige Staja. Dat is de locatie waar alle Kaweco-machines werden en worden gebouwd. Concreet: de verkoop komt op dezelfde plaats als waar de machines gemaakt worden in Hengelo. Voor de boeren en loonwerkers in Nederland verandert er niets, de Kaweco-machines worden nog altijd beleverd via hetzelfde dealernetwerk.

Reesink focust op succes in buitenland

Volgens Reesink moet het samenbrengen van alle Kaweco-activiteiten leidden tot meer succes in de markt. Met name in het buitenland, waar de vraag naar onder meer emissiearme mestaanwending fors toeneemt. Kamps de Wild in Zevenaar gaat zich volledig concentreren op de distributie van de merken Claas en Amazone.