Schouten zet in op EU-verbod nertsenhouderij

Landbouwminister Carola Schouten werkt aan een Europees verbod op nertsenhouderij.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat ze het proces in gang heeft gezet. “Een dergelijke inzet vraagt om een effectief proces en goede onderbouwing, gericht op zoveel mogelijk draagvlak bij andere lidstaten en de Europese Commissie. Dat vergroot de kans van slagen. Deze inzet bereiden we momenteel voor en zullen we de komende maanden in Europees verband inbrengen”, aldus Schouten.

Nog geen meerderheid in EU voor nertsenverbod

Tot nu toe is er geen meerderheid voor een houdverbod in de EU. In Nederland is nertsenhouderij per 8 januari van dit jaar verboden, in verband met het risico van deze sector op verspreiding van het coronavirus Covid-19.