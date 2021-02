Alleen locatiegegevens PAS-melders openbaar

Demissionair minister Carola Schouten van landbouw gaat de locaties van PAS-melders via kaartbeelden openbaar maken.

Gegevens van namen en adressen van betreffende bedrijven maakt ze niet openbaar. Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen van SGP. De Raad van State deed eerder uitspraak dat de locatiegegevens van PAS-melders opennbaar moeten worden gemaakt. “Ik hecht belang aan het opvolgen van de uitspraak van de Raad van State door de gevraagde locatiegegevens openbaar te maken”, reageert Schouten. Betrokken PAS-melders zijn hierover per brief geïnformeerd.

Legaliseren

Schouten verwacht de gegevens in de loop van maart openbaar te kunnen maken. “Tegelijkertijd zet ik onverminderde actie op het legaliseren van de meldingen”, aldus Schouten. Volgende week behandelt de Eerste Kamer de stikstofwet. Als de senaat de wet aanneemt, kan het kabinet een legaliseringsprogramma in gang zetten, dat PAS-melders meer zekerheid moet bieden dat hun activiteiten formeel gelegaliseerd worden.